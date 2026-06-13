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    • هزة أرضية تضرب الحدود العراقية الإيرانية وسكان ميسان يستشعرون قوتها

    هزة أرضية تضرب الحدود العراقية الإيرانية وسكان ميسان يستشعرون قوتها مرصد زلزالي يسجل احداثيات هزة ارضية (أرشيف)
    2026-06-13T08:56:16+00:00

    شفق نيوز - ميسان

    أفاد سكان محليون في محافظة ميسان، صباح اليوم السبت، بالشعور بهزة أرضية بشكل متفاوت؛ إذ كانت قوية في بعض المناطق وخفيفة في أماكن أخرى من المحافظة.

    ووفقاً لمؤشرات المراكز الرصدية الزلزالية، فإن الهزة الأرضية حدثت عند الساعة الـ 10:52 صباحاً بالتوقيت المحلي، وضربت مناطق داخل الأراضي الإيرانية وتحديداً قرب قاطع "دهلران"، المحاذي للشريط الحدودي الشرقي لمحافظة ميسان.

    ووفقاً لمؤشرات المراكز الرصدية الزلزالية، فإن الهزة الأرضية حدثت عند الساعة الـ 10:52 صباحاً بالتوقيت المحلي، وضربت مناطق داخل الأراضي الإيرانية وتحديداً قرب قاطع "دهلران"، المحاذي للشريط الحدودي الشرقي لمحافظة ميسان.

    من جانبها أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية قرب الحدود العراقية الإيرانية في محافظة ميسان بقوة (4.2) درجات بمقياس ريختر.

    وأشار قسم الرصد الزلزالي التابع للهيئة في تقرير له، إلى أن الهزة تبعد حوالي ( 65) كم شرق مدينة العمارة - محافظة ميسان على الشريط الحدودي بين العراق وايران وقد شعر المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها شعورا متفاوتاً.

    كما لم تسجل الجهات الطبية أو الدفاع المدني في ميسان أي خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة الارتدادية.

    هزة أرضية تضرب الحدود العراقية الإيرانية وسكان ميسان يستشعرون قوتها

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