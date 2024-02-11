هزة أرضية تضرب الحدود العراقية التركية وسكان يستشعرون قوتها في دهوك والموصل

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية، صباح اليوم الأحد، هزة ارضية على الحدود بين العراق وتركيا.

ووقعت الهزة التي بلغت قوتها 4,5 درجات على مقياس ريختر جنوب شرق هكاري في الحدود العراقية مع تركيا صباح اليوم المصادف الـ11 من شهر شباط الجاري وتحديدا في الساعة 7:36:29 بالتوقيت المحلي.

هذا وشعر بقوة الهزة الارضية المواطنون في محافظة دهوك وأجزاء من مدينة الموصل من دون تسجيل خسائر بشرية ومادية حتى وقت إعداد هذ الخبر، وفقا للتقارير الواردة.

وفي وقت لاحق أكدت وزارة النقل العراقية، أن المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية صباح اليوم الأحد في محافظة دهوك .

ووفقا لتقرير صادر عن الهيئة، فإن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 07:36:32 هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4.5) درجة قرب الحدود العراقية _ التركية وتبعد (30) كم شمال شرق العمادية من محافظة دهوك .

وذكر التقرير : تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد اي خسائر مادية او بشرية تذكر.