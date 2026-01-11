هزة أرضية بقوة 4.7 درجات تضرب شمال شرق البصرة

شفق نيوز- البصرة

أفاد مصدر مسؤول في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل، يوم الأحد، بتسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.7 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تبعد نحو 60 كيلومترًا شمال شرق مدينة البصرة.

وأوضح المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الهزة وقعت في وقتٍ من مساء اليوم، وشعر بها عدد من المواطنين في مدينة البصرة والمناطق المجاورة"، مؤكدًا أن "الهزة كانت متوسطة الشدة واستمرت لثوانٍ معدودة".

وأشار إلى أنه "لم ترد حتى الآن أي تقارير عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية نتيجة الهزة"، لافتًا إلى أن "الفرق المختصة تواصل متابعة النشاط الزلزالي في المنطقة".