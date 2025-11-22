هزة أرضية بقوة 4.4 درجات تضرب شمال تكريت

شفق نيوز- صلاح الدين

سجّلت المراصد الزلزالية، مساء اليوم السبت، هزة أرضية بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تقع على بُعد 35 كيلومترًا شمال مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، دون تسجيل أي أضرار.

وقال مصدر مسؤول، لوكالة شفق نيوز إن الهزة شعر بها سكان عدد من القرى والمناطق القريبة، لاسيما تلك الواقعة عند التخوم الشمالية للمحافظة، مبينًا أن الاهتزاز كان "واضحًا ومفاجئًا" واستمر لعدة ثوانٍ، ما أثار حالة من القلق بين الأهالي.

وأضاف المصدر أن فرق الرصد الزلزالي تابعت الحدث فور وقوعه، مبينًا أن الهزة تُعد من المستوى الخفيف إلى المتوسط، ولا تشكّل خطراً واسع النطاق، لكنها تندرج ضمن السلوك الطبيعي للنشاطات الزلزالية التي تشهدها بعض مناطق البلاد من وقت لآخر.