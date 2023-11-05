هزة أرضية بقوة 4،1 درجة تضرب محافظة واسط

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الأحد، تسجيل المراصد الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لها حدوث هزة أرضية، في محافظة واسط.

وبين تقرير لها، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 12:03:31 هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (4،1) درجة قرب الحدود العراقية ،الإيرانية وتبعد(6) كم شمال قضاء بدرة من محافظة واسط.

وذكر التقرير، أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين ولم ترد اي خسائر تذكر.