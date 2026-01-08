هزة أرضية بقوة 4.1 درجات شمال شرقي صلاح الدين

شفق نيوز- صلاح الدين

أفاد مصدر في هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، يوم الخميس، بتسجيل هزة أرضية بلغت قوتها 4.1 درجات على مقياس ريختر، ضربت منطقة تبعد نحو 25 كيلومتراً شمال شرق مدينة تكريت في محافظة صلاح الدين.

وقال المصدر في تصريح لوكالة شفق نيوز إن الهزة وقعت في ساعات اليوم، وشُعر بها من قبل عدد من المواطنين في تكريت والمناطق القريبة منها، دون أن تسفر عن خسائر بشرية أو أضرار مادية بحسب المعلومات الأولية.

وأضاف أن محطات الرصد الزلزالي التابعة للدائرة سجلت الهزة بدقة، مبينًا أن المنطقة تُعد ضمن نطاق النشاط الزلزالي المتوسط، وأن مثل هذه الهزات تحدث بين فترة وأخرى.

وأكد المصدر أن الجهات المختصة تواصل مراقبة النشاط الزلزالي، داعياً المواطنين إلى الهدوء وعدم القلق، والالتزام بإرشادات السلامة في حال حدوث أي هزات ارتدادية.