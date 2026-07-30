هزتان أرضيتان تضربان كركوك (تحديث)

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر محلي في كركوك، عصر الخميس، بوقوع هزتين أرضيتين الأولى بقوة 4 درجات وبعد دقائق حدثت الثانية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر في المحافظة.

وبحسب مدير قسم الرصد الزلزالي في الهيئة العامة للأنواء الجوية، علي عبد الخالق، فإن الهزتين وقعتا على بُعد نحو 30 كيلومتراً شرقي المحافظة.

وطمأن عبد الخالق خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، بأن النشاط الزلزالي في كركوك ضمن حدوده الطبيعية، ولا توجد مؤشرات استثنائية تدعو إلى القلق.

وتُعد كركوك من المحافظات النشطة زلزالياً بحكم موقعها الجغرافي في شمال شرقي العراق وقربها من الحدود العراقية الإيرانية، ضمن ما يُعرف بحزام زاغروس الزلزالي، الذي يمتد من المناطق الشمالية والشمالية الشرقية للبلاد وصولاً إلى المناطق الجنوبية.