هزة أرضية بقوة (3.9) درجة في جمجمال

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية مساء هذا اليوم الجمعة في محافظة السليمانية.

وبين تقرير الوزارة: أن الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:56:10 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (3.9) درجة حيث تبعد (42) كم جنوب شرق جمجمال من محافظة السليمانية.

وتم الشعور بها من قبل بعض المواطنين ولم تردنا أي خسائر تذكر وسنوافيكم في حال حدوث أية مستجدات أخرى.