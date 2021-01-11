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هزة أرضية بقوة (3.8) درجة في بازيان بمحافظة السليمانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-11T06:52:51+0000
هزة أرضية بقوة (3.8) درجة في بازيان بمحافظة السليمانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الاثنين، تسجيل المراصد الزلزالية في الهيأة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية فجر اليوم الموافق 11 كانون الثاني 2021 في قضاء بازيان من محافظة السليمانية.

وذكرت الوزارة في تقرير ورد لوكالة شفق نيوز؛ ان "الهزة سُجلت في تمام الساعة 2:00:44 فجر اليوم وقد بلغت قوتها ( 3،8) درجة وتبعد (2،5) كم غرب قضاء بازيان من محافظة السليمانية"، لافتا إلى أنه "لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين، وسنوافيكم في حال حصول أي مستجدات أخرى".

ودعت الهيأة المواطنين الكرام إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

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