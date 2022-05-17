هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب ميسان جنوبي العراق

شفق نيوز/ سجلت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي في وزارة النقل، يوم الثلاثاء، حدوث هزة أرضية في محافظة ميسان جنوبي العراق.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة سجلت في تمام الساعة 10:01:58 مساء اليوم بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها ( 3،6) درجة حيث تبعد ( 26)كم شمال شرق العمارة".

ولفتت الى أن "الهزة لم يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة"، داعية المواطنين الى "أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي".