هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب غربي نينوى

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر في دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي بمحافظة نينوى، يوم الجمعة، بتسجيل هزة أرضية بقوة 3.6 درجة على مقياس ريختر، وقعت بين قضاء تلعفر وناحية ربيعة والعياضية غربي المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الهزة تم رصدها عصر اليوم، على عمق أكثر من 20 كيلومترا تحت سطح الأرض".

وأضاف أن "سكان تلعفر وربيعة شعروا بالهزة بشكل واضح، فيما لم يتم تسجيل أي خسائر بشرية أو أضرار مادية حتى الآن".

وتشهد محافظة نينوى، ولا سيما المناطق الغربية المحاذية للحدود السورية، نشاطاً زلزالياً متقطعاً خلال السنوات الأخيرة، إذ سجّلت هيئة الأنواء الجوية عدة هزات أرضية تراوحت قوتها بين درجتين وأربع درجات على مقياس ريختر.

ويربط مختصون هذا النشاط بتمدد الفوالق الجيولوجية في المنطقة وتأثرها بالحركة التكتونية النشطة في حزام الزلازل الممتد من تركيا إلى إيران مروراً بالعراق.

ويؤكد خبراء الأنواء الجوية، أن مثل هذه الهزات تُعد طبيعية وغير مؤثرة لكنها تدعو إلى استمرار مراقبة النشاط الزلزالي تحسباً لأي تطورات مستقبلية.