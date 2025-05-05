هزة أرضية بقوة 3.6 درجة تضرب شمال كركوك

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي العراقية، مساء اليوم الاثنين، وقوع هزة أرضية بقوة 3.6 درجة شمالي محافظة كركوك.

وقال قسم الرصد الزلزالي في الهيئة ببيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المراصد الزلزالية سجلت مساء اليوم 5 أيار/ مايو، هزة أرضية في شمال محافظة كركوك".

وبين أن "قوة الهزة بلغت 3.6 درجة عند الساعة 06:21 مساءً، وشعر بها عدد من المواطنين في المناطق القريبة"، مؤكداً أنه "لم تردنا اي تفاصيل عن أضرار بشرية أو مادية".

ودعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، بحسب البيان، المواطنين إلى "أخذ الحيطة وعدم الانجرار وراء الشائعات، والاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات".