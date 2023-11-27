هزة أرضية بقوة 3،5 درجة تضرب الموصل

شفق نيوز / أعلنت وزارة النقل العراقية، مساء الاثنين، تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى قرب الحدود العراقية السورية.

وجاء في تقرير للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 08:18:44 مساء هذا اليوم بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها (3،5) درجة قرب الحدود العراقية - السورية، في قرية (تل الهوى) شمال غرب مدينة الموصل".

وأضاف التقرير، أن "الهزة شعر بها المواطنون، ولم تسجل أي خسائر تذكر".