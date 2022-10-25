هزة أرضية بقوة 3.4 درجات تضرب مندلي شرقي العراق

شفق نيوز/ أفادت وزارة النقل العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، بتسجيل هزة أرضية بقوة 3.4 درجات شرقي مدينة مندلي من محافظة ديالى.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، سجلت الهزة في تمام الساعة 04:40:04 مساء اليوم بالتوقيت المحلي، على بعد 38كم جنوب شرقي مدينة مندلي.

واشار الى ان الاهالي لم يشعروا بالهزة، داعية المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الشائعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.