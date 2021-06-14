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هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب الحدود العراقية - الايرانية

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-14T10:05:31+0000
هزة أرضية بقوة 3 درجات تضرب الحدود العراقية - الايرانية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الإثنين ، عن تسجيل مراصدها الزلزالية في الهيئة  العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث هزة أرضية قرب مدينة مندلي بمحافظة ديالى .

وبين تقرير للوزارة ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الهزة سجلت في تمام الساعة (10:10:14صباح اليوم) بالتوقيت المحلي، وقد بلغت قوتها 3 درجات بالقرب من الحدود العراقية - الايرانية حيث تبعد ( 40) كم جنوب شرق مندلي من محافظة ديالى.

ولم  يتم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، وفق البيان الذي دعا المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.

 

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