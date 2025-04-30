هزة أرضية بقوة 2.7 درجة تضرب السليمانية قرب الحدود الإيرانية

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الأربعاء، تسجيل هزة أرضية في السليمانية قرب الحدود العراقية - الإيرانية، بلغت قوتها (2.7) درجة على مقياس ريختر.

وأوضحت الهيئة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الهزة وقعت على بُعد نحو 35 كم عن قضاء كلار في محافظة السليمانية بإقليم كوردستان.

وأكد البيان أن المواطنين الساكنين بالقرب من موقع الهزة لم يشعروا بها، داعية المواطنين، إلى الابتعاد عن الأخبار الكاذبة والإشاعات، والالتزام بالإرشادات والوصايا الزلزالية المعتمدة.