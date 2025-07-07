هزة أرضية بقوة  2.5 درجة في نينوى

شفق نيوز - نينوى

أفاد مصدر مسؤول في دائرة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الاثنين، بتسجيل هزة أرضية خفيفة قرب قضاء الحمدانية شرق محافظة نينوى.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "قوة الهزة بلغت 2.5 درجة على مقياس ريختر، وشعر بها بعض السكان القريبين من مركز الهزة دون أن تسفر عن أي أضرار بشرية أو مادية".

وأضاف أن "الهزة تم تسجيلها من قبل المراصد الزلزالية التابعة للهيئة العامة للأنواء الجوية، وتندرج ضمن النشاط الزلزالي الطبيعي في المنطقة".