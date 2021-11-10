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هزة أرضية تضرب الحدود مع إيران وسكان في مدن عراقية يستشعرون قوتها

Category: مجتـمع

Date: 2021-11-10T08:22:20+0000
هزة أرضية تضرب الحدود مع إيران وسكان في مدن عراقية يستشعرون قوتها

شفق نيوز/ سجلت المراصد الزلزالية العراقية صباح اليوم الأربعاء حدوث هزة أرضية شرق مدينة مندلي المحاذية للحدود الإيرانية العراقية.

ووفقا للمراصد، فإن هزة بقوة 3.1 على مقياس ريختر وقعت على بعد 17 كم جنوب شرق قزانية في قضاء مندلي صباح اليوم 10/11 في الساعة 6:37:14 بالتوقيت المحلي.

وبحسب المعلومات الواردة لوكالة شفق نيوز، فإن سكان قضاء مندلي وبدرة وجصان ومناطق داخل إدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان استشعروا قوة الهزة.

هذا ولم ترد تقارير حول اذا ما كانت هناك أضرار ناجمة عن الهزة حتى وقت كتابة الخبر.

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