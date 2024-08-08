هزة ارضية تضرب قضاء سنجار

شفق نيوز/ اعلنت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي، يوم الخميس، تسجيل حدوث هزة أرضية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وجاء في تقرير للهيئة ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الهزة الأرضية سجلت في تمام الساعة 3:45:10 مساءً بالتوقيت المحلي وقد بلغت قوتها (2،2) درجة شمال قضاء سنجار".

ولفت التقرير الى أن "المواطنين لم يشعروا بالهزة ولم ترد أية خسائر مادية أو بشرية تذكر".

ودعت الهيئة المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي".