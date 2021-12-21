هزة ارضية تضرب بحيرة دربندخان في السليمانية

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الثلاثاء، تسجيل هزة ارضية بقوة 3،5 درجة جنوب بحيرة دربندخان في محافظة السليمانية باقليم كوردستان.

وقالت الوزارة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت حدوث هزة أرضية، هذا اليوم جنوب بحيرة دربندخان من محافظة السليمانية.

وبينت أن الهزة الارضية سجلت عند الساعة 04:14:23 من فجر هذا اليوم حسب التوقيت المحلي

وبلغت قوتها (3،5) درجة حيث تبعد (26) كم جنوب بحيرة دربندخان من محافظة السليمانية، موضحة أنه "لم يثبت الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة".

ودعت الهيئة، المواطنين الى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.