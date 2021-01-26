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عراقيون يشعرون بقوة هزة ارضية ضربت الحدود السورية

Category: مجتـمع

Date: 2021-01-26T12:38:34+0000
عراقيون يشعرون بقوة هزة ارضية ضربت الحدود السورية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة النقل العراقية، تسجيل مراصدها  الزلزالية في الهيأة  العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي حدوث  هزة أرضية  مساء اليوم الثلاثاء  في شرق مدينة الحسكة السورية.

واوضحت الوزارة في تقرير لها ان الهزة  سُجلت في تمام الساعة 2:17:54  مساء اليوم  وقد بلغت قوتها ( 5) درجات  في شرق مدينة الحسكة السورية وتبعد ( 180) كم جنوب غرب الموصل

واشار التقرير الى انه تم الشعور بها من قبل المواطنين.

من جهتها قالت مدير الانواء الجوية والرصد الزلزالي في محافظة دهوك انها سجلت هزة أرضية على الحدود العراقية السورية  تبعد عن مركز مدينة دهوك 173 كم و بقوة 5.1 وبعمق 10 كم وقد شعر بها الكثير من أهالي مدينة دهوك.

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