هزة ارضية تضرب اطراف دهوك وشعر سكان المنطقة

شفق نيوز/اعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي يوم الجمعة، وقوع هزة أرضية قرب الحدود العراقية التركية الايرانية الإيرانية بلغت 2.5 درجة على مقياس ريختر، شعر بها سكان تلك المناطق دون أضرار.

وقالت الهيئة في بيان ورد وكالة شفق نيوز، إن "المراصد الزلزالية سجلت هزة أرضية مساءاليوم وتبعد حوالي 11 كغم عن الحدود العراقية التركية الايرانية وتبعد 100 كم عن محافظة دهوك بلغت قوتها 2،5 وشعر بها المواطنون الساكنين بالقرب من حدوثها".