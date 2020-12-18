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هزة ارضية بين أربيل وكركوك بقوة 3.3 على مقياس ريختر

Category: مجتـمع

Date: 2020-12-18T18:27:45+0000
هزة ارضية بين أربيل وكركوك بقوة 3.3 على مقياس ريختر

هزة ارضية بين أربيل وكركوك بقوة 3.3 على مقياس ريختر

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