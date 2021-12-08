هزة ارضية بثلاث درجات تضرب نينوى

شفق نيوز/ أفادت السلطات العراقية، يوم الاربعاء، بتسجيل حدوث هزة ارضية بقوة 3 درجات شمال غرب ناحية وانه من محافظة نينوى .

وقالت وزارة النقل العراقية في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن مراصدها الزلزالية في الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي سجلت، اليوم، حدوث هزة أرضية، في شمال غرب ناحية وانه في محافظة نينوى .

وبين تقرير المراصد، أن الهزة الارضية سجلت عند الساعة 11:50:48 من صباح اليوم حسب التوقيت المحلي، وبلغت قوتها 3 درجات، حيث تبعد 17 كم شمال غرب ناحية وانة من محافظة نينوى .

وأوضح أنه تم الشعور بها من قبل المواطنين في المنطقة، داعياً المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن الإشاعات والأخبار الكاذبة والإلتزام بالوصايا الزلزالية والصادرة من الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي.