هروب "فاشل" لموقوف من مستشفى آزادي في كركوك

شفق نيوز- كركوك

أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بهروب موقوف من مستشفى آزادي في محافظة كركوك، قبل أن تتمكن قوة أمنية من إلقاء القبض عليه بعد وقت قصير من فراره.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "الموقوف استغل وجوده داخل المستشفى للعلاج، وقام بالقفز من سياج المستشفى محاولاً الهروب، إلا أن قوة أمنية كانت قريبة من المكان لاحقته وتمكنت من اعتقاله".

وأضاف أن "الموقوف أُعيد إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، مشيراً إلى فتح تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث وظروف حدوثه".