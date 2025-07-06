هرب من الحر.. غرق صبي بمشروع ماء في كركوك

شفق نيوز – كركوك

أفاد مصدر أمني في محافظة كركوك، يوم الأحد، بغرق صبي يبلغ من العمر 14 عاماً أثناء محاولته السباحة في مشروع ماء قرب سيطرة كيوان جنوب غربي المدينة، هرباً من حرارة الطقس المرتفعة.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "الصبي عبدالله سامي حسين، من مواليد 2010، توفي غرقاً أثناء السباحة في مشروع الماء"، مبيناً أن "فرق الإنقاذ تمكنت من انتشال جثته، ونقلها إلى دائرة الطب العدلي تمهيداً لتسليمها لذويه".

وأشار المصدر إلى أن "الجهات المختصة فتحت تحقيقاً في الحادث، في وقت تتكرر فيه مثل هذه الحوادث مع ارتفاع درجات الحرارة ولجوء الأطفال إلى مشاريع الماء غير المخصصة للسباحة".

وتُعد هذه الحادثة واحدة من سلسلة حوادث مشابهة، إذ سجّلت محافظة كركوك منذ مطلع العام الجاري نحو ست حالات غرق، معظمها لأطفال ومراهقين دخلوا المياه في أماكن غير مؤهلة للسباحة.