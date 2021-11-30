هربا من المجاعة والجفاف.. 25 قرية زراعية بديالى تعتزم النزوح

شفق نيوز/ يعتزم أهالي 25 قرية في ناحية العظيم شمالي ديالى، النزوح من مناطقها بسبب نفاد المصادر المائية ومخاوف الجفاف والمجاعة.

وقال رئيس مجلس العظيم السابق، محمد إبراهيم العبيدي، لوكالة شفق نيوز، ان "25 قرية زراعية في العظيم تعزم النزوح الى المناطق الشمالية والمناطق الزراعية الآمنة في محافظات اخرى بسبب نفاد مخزون المياه وانخفاض منسوب نهر العظيم، الذي يعد الشريان الرئيسي للمياه والزراعة والذي تحول الى اكوام من الأملاح".

واكد ان ناحية العظيم في "أغلب قراها مهددة بالمجاعة وكوارث معيشية بعد الغاء الخطة الزراعية الشتوية وانعدام مصادر المياه الى جانب خسائر كبيرة تطال الثروة الحيوانية التي تعد مصدراً معيشياً مهماً للأهالي".

ووجه العبيدي نداء استغاثة الى الجهات المختصة لمعالجة مشكلة الجفاف وانقاذ عشرات القرى من الهلاك والكوارث الاقتصادية، عازياً سبب انخفاض مناسيب نهر العظيم الى "انخفاض مخزون سد العظيم الذي يعتمد على مياه الامطار المنحدرة من الوديان في المناطق الشمالية من البلاد".

وتعد ناحية العظيم 60 كم شمال بعقوبة، سلة ديالى الغذائية وتحوي مئات الالف من الدوانم الزراعية المنتجة للمحاصيل الصيفية والشتوية ومصدر تمويل زراعي للكثير من المحافظات.