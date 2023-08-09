هربا من اللهيب فابتلعهما دجلة.. غرق شابين في صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني في صلاح الدين، يوم الاربعاء، بغرق شابين في نهر دجلة عند اطراف قضاء الشرقاط شمالي المحافظة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن شابين من سكان قضاء طوز خرماتو غرقا في نهر دجلة في منطقة (بعاجه) قرب جسر الشرقاط شمالي صلاح الدين.

وبين أن الشابين كانا يستقلان شاحنة صغير (كنتر) وكانا في في مهمة تجارية في الشرقاط، مبينا أن الشابين نزلا نهر دجلة هربا من درجات الحرارة اللاهبة إلا أنهما غرقا وفقدا حياتهما.

واضاف أن الشرطة النهرية انتشلت جثتي الغريقين واتخذت الاجراءات اللازمة.

وتشهد صلاح الدين وعدة محافظات خلال الصيف عشرات حوادث الغرق في فصل الصيف بسبب انعدام المسابح النموذجية ولجوء الشباب والصبية إلى ممارسة هواية السباحة في الأنهر والجداول.