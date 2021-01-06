"هذه طلباتنا".. سكان الانبار يجولون على قطعات الجيش العراقي.. صور

شفق نيوز/ بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي، أجرى سكان الأنبار غربي العراق جولة على قطاعات الجيش العراقي المنتشرة في مدن المحافظة لغرض تقديم التهاني بالمناسبة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن العشرات من سكان الانبار اجروا، مساء اليوم، جولة على قطعات الجيش العراقي المنتشرة في مدن المحافظة لغرض تقديم التهنئة والتبريكات بمناسبة مرور سنة على تأسيس الجيش، مبيناً أن السكان قدموا الورود والتقطوا صوراً مع عدد من عناصر الجيش المنتشرين في السيطرات وعلى الطرق.

وشدد سكان الأنبار ضرورة أن يكون الجيش العراقي هو "القوة الأولى وبلا منافس في العراق"، داعين الحكومة المركزية إلى ضرورة العمل على "حل المليشيات المسلحة وتنفيذ قرار حصر السلاح بيد الدولة".

وفي هذا الشأن، قال المواطن عبدالعزيز موفق (34 سنة) لوكالة شفق نيوز، "نتمنى أن تتمكن الدولة من حل الميليشيات التي تسيطر على العديد من المحافظات العراقية"، مؤكداً ضرورة أن "يكون الملف الأمني بيد قوات الجيش والشرطة العراقية".

أما المواطن صالح مهدي (29 سنة) فقال لوكالة شفق نيوز إن "الوضع الأمني في البلاد سيبقى مصدر قلق طالما هناك أكثر من قوة تحاول فرض هيباتها وتزاحم الجيش العراقي في مهامه"، مضيفاص "نحن كمواطنين نأمل جميعاً أن يكون الوضع الأمني تحت سيطرة الجيش ورفع يد جميع المليشيات عن البلد".

من جانب آخر طالب عدد آخر من سكان المحافظة، بفتح باب التطوع ومعالجة الإختلال في التمثيل المكوناتي داخل الجيش ليشمل كافة مكونات المجتمع العراقي بدون إستثناء.

ويقول حاتم حميد، المعاون الأمني لمحافظ الأنبار لوكالة شفق نيوز، إن "الدول تقوى بجيوشها، وليس بالمسميات"، موضحاً أن "حكومة الأنبار بدأت بمطالبة الدولة بالموازنة في المؤسسات الأمنية والعسكرية".

وطالب حميد "شمول أبناء المحافظة بالكليات العسكرية والأمنية وفتح باب التطوع لهم"، مبيناً أن "الأنبار لها النسبة الأقل في تمثيل المؤسسات الأمنية".

وإستطرد حميد قائلاً: "نطمح أن يعود الجيش العراقي كما في السابق بدون مناطقية أو مذهبية أو طائفية".