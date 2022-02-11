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هذا ما سيحدث في جمعة وسبت العراق

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-11T06:59:53+0000
هذا ما سيحدث في جمعة وسبت العراق

شفق نيوز / رجح خبير الأرصاد الجوية العراقية، صادق العطية، يوم الجمعة، أن تشهد البلاد هطول أمطار خفيفة، مع عدم انخفاض درجات الحرارة.

وذكر العطية، في تدوينة له على "فيسبوك"، أن "توقعات هطول الأمطار اليوم ستكون خفيفة في اماكن متفرقة من مدن البصرة وميسان وديالى وصلاح الدين والأنبار والسليمانية وجنوب نينوى وشمال أربيل".

وأضاف أن "الأمطار ربما ستكون معتدلة في ميسان والسليمانية"، لافتاً إلى أن "الأجواء يوم غد السبت، ستكون صحو تدريجيا مع استمرار فرص تواجد السحب في أجواء بعض المدن".

وأشار العطية، إلى أن "حالة الطقس ستستقر لفترة اسبوع بأقل تقدير، ولا يوجد انخفاض بدرجات الحرارة، حيث ستستمر الأجواء الربيعية الدافئة خلال النهار، والباردة ليلاً".

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