هذا الأسبوع ..حالة من عدم الإستقرار الجوي يشهدها العراق يرافقها تساقط غزير للأمطار أحيانا

شفق نيوز/ تشير توقعات حالة الطقس إلى أن العراق سيشهد خلال الأسبوع الجاري تقلبات جوية يصاحبها هطول للامطار يكون غزيراً في بعض الأحيان، وفقا لما نشره خبير التنبؤات الجوية صادق عطية اليوم السبت.

وقال عطية في مدونة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "ماتزال الكتلة الدافئة تسيطر حاليا على أجواء منطقتنا، مردفا بالقول إنه متوقع اندفاع منخفض جوي شبه خماسيني من شمال افريقيا يومي الاحد والاثنين يسبب هبوب رياح مدارية حارة والمزيد من ارتفاع الحرارة،

ويسبب هذا المنخفض الضعيف ، هطول زخات من الامطار الرعدية احيانا يومي الاثنين والثلاثاء، تتركز في جنوب وشمال وشرق البلاد، والغزارة واردة في بادية الجنوب وذي قار والسماوة .

ونوه إلى أن الهطول يكون ضعيفا في غرب وشمال غرب البلاد جهة نينوى والانبار.

ووفقا لعطية، فإنه "متوقع كذلك، نشاط بالرياح السطحية المثيرة للغبار والأتربة"، مشيرا إلى أن

انخفاضا متوقعا بدرجات الحرارة بفارق عدة درجات نهار يوم الثلاثاء لتعود الأجواء للاعتدال.

وأشار إلى أنه "خلال يوم الاربعاء متوقع ان نتأثر بحالة من عدم الاستقرار وامطار متفاوتة الشدة تشمل مناطق متفرقة من مدن البلاد مصحوبة بالبرق والرعد احيانا، مضيفا أنه لا يستبعد الغزارة في مناطق من مدن وسط وشمال البلاد تحت تاثير هذه الحالة.

وتابع بالقول إن، تأثير حالة عدم الاستقرار ينتهي خلال ساعات ليل او مساء يوم الخميس.