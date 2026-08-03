هدر ملياري دينار في ضرائب ديالى.. النزاهة تضبط 5 موظفين وتسترد أكثر من 700 مليون

شفق نيوز- ديالى

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، ضبط خمسة موظفين في فرع الهيئة العامة للضرائب بمحافظة ديالى، بعد كشف هدر نحو ملياري دينار من المال العام نتيجة عدم استحصال مبالغ مستحقة لخزينة الدولة، فيما أسفرت إجراءاتها عن استرداد أكثر من 700 مليون دينار والحجز على أموال ثمانية مكلفين.

وذكرت الهيئة، في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أن فريقاً من شعبة التحري والضبط القضائي في مكتب تحقيق ديالى، المكلف بمتابعة عمل فرع الهيئة العامة للضرائب، تمكن بعد التحري والتدقيق من ضبط خمسة من المخمنين في الدائرة، إثر رصد تقصيرهم في استحصال مبالغ تقارب ملياري دينار عن مخالفات في ساحة بيع المواشي وعلوة الفواكه بالمحافظة، فضلاً عن عدم جباية ضريبة الدخل المترتبة بذمة عدد من المكلفين، ما تسبب بهدر المال العام.

وأضافت أن الموظفين المتهمين ألحقوا، بأخطائهم الجسيمة، ضرراً بأموال ومصالح الهيئة العامة للضرائب، مشيرة إلى أن إجراءاتها أسفرت عن تسديد عدد من المكلفين مبلغ 703 ملايين و403 آلاف دينار إلى الخزينة العامة، فضلاً عن وضع إشارة الحجز على الأموال المنقولة وغير المنقولة لثمانية مكلفين آخرين.

وأوضحت الهيئة أن قاضي محكمة تحقيق بعقوبة المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي.