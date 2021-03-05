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هدد بنشر صورها .. إنقاذ زوجة من ابتزاز زوجها في بغداد

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-05T09:35:22+0000
هدد بنشر صورها .. إنقاذ زوجة من ابتزاز زوجها في بغداد

شفق نيوز / أنقذت الشرطة المجتمعية، يوم الجمعة، زوجة من ابتزاز زوجها في العاصمة بغداد.

وذكرت دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العملية تمت بعد أن لجأت إحدى النساء الى شعبة الشؤون النسوية التابعة لقسم الشرطة المجتمعية، طالبة التدخل لإنقاذها وأولادها من التعنيف الشديد والابتزاز الدائم من قبل زوجها الذي يهددها بنشر صورها التي حصل عليها قبل زواجهما على مواقع التواصل الاجتماعي".

وأضافت أن هذا الأمر دعا الشرطة المجتمعية إلى "استدعاء الزوج لمقرها ومواجهته، بأدلة الابتزاز والتعنيف، داعية إياه الى رعاية اسرته والتعامل معها بالحسنى، وحل الخلاف بين الزوجين وديا، بعد أن قامت المجتمعية بحذف محتوى الابتزاز، وأخذ تعهد خطي منه بعدم تعنيف عائلته مجددا وإلا سيعرض نفسه للمساءلة القانونية".

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