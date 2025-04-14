هددوا بالإضراب عن العمل.. "هجمات بالسكاكين" تستهدف الكوادر التمريضية في مستشفيات بابل

شفق نيوز/ شهدت محافظة بابل، يوم الاثنين، اعتداءين خطيرين بـ"السكاكين" على الكوادر التمريضية في مستشفيين، ما أثار موجة استياء وغضب وسط الأوساط الطبية والشعبية في المحافظة.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر طبية لوكالة شفق نيوز، بأن "مجموعة من الأشخاص اعتدوا بالأسلحة البيضاء والسكاكين على الكادر التمريضي داخل ردهة الإنعاش في مستشفى الإمام الصادق، بعد إصرارهم على الدخول إلى الردهة رغم مخالفتهم التعليمات، مما تسبب بحالة من الذعر بين المرضى والموظفين".

وفي حادثة أخرى منفصلة، تعرض أحد الكوادر التمريضية في مستشفى الحلة الجراحي للاعتداء بالسكاكين أثناء محاولة مجموعة من المراجعين إدخال أحد المصابين نتيجة مشاجرة لتلقي العلاج، حيث قام المعتدون بتكسير عدد من الأجهزة الطبية والاعتداء على الكوادر.

نقيب التمريضيين في بابل، عباس الجبوري، لوكالة شفق نيوز، وصف الحادثتين بـ"الخطيرتين"، مؤكداً أن الكوادر التمريضية "باتت مهددة بالخطر في أي لحظة، في ظل غياب الحماية الأمنية وعدم وجود استعلامات منظمة عند مداخل المستشفيات".

وحذر من أنه "في حال عدم اتخاذ إجراءات قانونية حازمة وتوفير الحماية اللازمة، سيتم اتخاذ قرار بالإضراب الشامل في مستشفيات محافظة بابل".

من جانبه، أدان رئيس لجنة الصحة في مجلس محافظة بابل، حسين الدهموشي، عبر وكالة شفق نيوز، بشدة الاعتداءات، واصفاً إياها بـ"الاستهتار بالأرواح والتعدي السافر على الموظفين أثناء تأدية مهامهم".

ودعا الدهموشي قيادة شرطة بابل إلى زيادة عناصر الحماية في المؤسسات الصحية، وتوجيه حماية المنشآت لاتخاذ إجراءات صارمة ضد المعتدين.

وتأتي هذه الحوادث ضمن سلسلة من الاعتداءات المتكررة التي تشهدها المستشفيات في العراق، ما يسلط الضوء على الحاجة الملحة لتشديد الإجراءات الأمنية وتفعيل القوانين الرادعة لحمايةالكوادرالصحية.