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هددن بالخضوع لـ"رغبات دنيئة" .. إحباط محاولات ابتزاز لنساء في مدن عراقية

Category: مجتـمع

Date: 2021-02-28T10:19:39+0000
هددن بالخضوع لـ"رغبات دنيئة" .. إحباط محاولات ابتزاز لنساء في مدن عراقية

شفق نيوز/ أحبطت الشرطة المجتمعية التابعة لدائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية بعمليات منفصلة ثلاث حالات ابتزاز الكترونية في محافظات نينوى والانبار وكركوك.

وأوضحت الشرطة المجتمعية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن العمليات جاءت على خلفية ورود مناشدات من نساء عبر خطها الساخن (497) أدعين فيها تعرضهن للابتزاز  من قبل أشخاص، حيث قاموا  بالتهديد بنشر صورهن على مواقع التواصل الاجتماعي مقابل مبالغ مالية او الخضوع لرغباتهم الدنيئة.

وقالت الشرطة المجتمعية إنها استطاعت مواجهة المبتزين بالأدلة التي تثبت تورطهم بجريمتهم، واتخذت بحقهم الإجراءات الأصولية اللازمة، بعد أن قامت بحذف محتوى الابتزاز وتأمين حسابات النساء.

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