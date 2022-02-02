هجوم حاد على مسؤول بالوقف السني بسبب "ازدراء" مرجع ديني

شفق نيوز/ هاجمت رئاسة الطريقة العلية القادرية الكسنزانية والمجمع الفقهي العراقي، يوم الأربعاء، المدير العام لادراة المراقد في الوقف السني بعد "استهزائه وتطاوله"، على الشيخ عباد القادر الكيلاني.

ووصفت رئاسة الطريقة العلية القادرية الكسنزانية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المدير العام لادراة المراقد في الوقف السني فارس العبيدي بأنه "أعمى البصر والبصيرة، قائلة "اخزاه الله في الدارين".

واضافت ان "العبيدي يزدري ويستهزء ويحط في تسجيل صوتي متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي من مقام سيدنا الغوث الاعظم عبدالقادر الكيلاني". وتابعت ان "المدير العام لادراة المراقد في الوقف السني فارس العبيدي مفتري ومنافق وان طريقتنا تستهجن وتستنكر وترفض هذا الفعل القبيح القذر الصادر من هذا الوقح".

واعتبرت رئاسة الطريقة العلية القادرية الكسنزانية ان ما اقدم عليه فارس يعد "اكبر جريمة نكراء ترتكب"، مطالبة الوقف السني بمحاسبته لينال جزاءه العادل".

بدوره استنكر المجمع الفقهي العراقي ما اقدم عليه المدير العام لادراة المراقد في الوقف السني فارس العبيدي"، مطالبا بتشكيل لجنة تحقيقية واتخاذ الاجراءات القانونية كافة بحق من يسيء للرموز الاسلامية.

من جانبه رد مدير عام المراقد والأضرحة في ديوان الوقف السني فارس العبيدي على المقطع الصوتي الذي انتشر في منصات التواصل الاجتماعي، وقال إنه "مفبرك".

واضاف، أنه "يتعرض لهجمة شرسة منذ عدة ايام بسبب قيامه بكسف ملفات الفساد في دائرته بالتعاون مع هيئة النزاهة"، مشيرا الى أن "الفساد تسبب بهدر المليارات واهمال المراقد".