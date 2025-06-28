هجرة ونفوق المئات.. الجفاف يفتك بسلاحف أهوار العراق

شفق نيوز – ذي قار

كشف مدير منظمة الجبايش للسياحة والبيئة في محافظة ذي قار، رعد الأسدي، يوم السبت، عن تسجيل حالات نفوق للسلاحف في مناطق الأهوار نتيجة موجة الجفاف الشديدة التي تضرب المنطقة.

وقال الأسدي، لوكالة شفق نيوز، إن "المنظمة رصدت نفوق المئات من السلاحف في الأهوار، إلى جانب هجرة أعداد أخرى باتجاه نهر الفرات، بحثاً عن مصادر للمياه".

وأضاف أن "الجفاف طال عمق الأهوار، حيث باتت أكثر من 80% من مساحتها جافة بالكامل، بينما تواصل بعض الممرات المائية المتبقية في الأهوار مقاومة الجفاف".

ويعاني ملف الأهوار في العراق من أزمات متكررة نتيجة التغيرات المناخية وتراجع الإطلاقات المائية من دول المنبع، ما يهدد النظام البيئي الفريد في المنطقة ويؤثر على تنوعها الأحيائي.

وشهد العام الماضي، وأيضا خلال ارتفاع درجات الحرارة بموسم الصيف، هجرة الرفش الفراتي، وهو احد انواع السلاحف المهددة بالانقراض نحو المدينة، بحثا عن الماء والاجواء الباردة نسبيا، حيث اقتحم الطرقات والمنازل.