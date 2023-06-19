هجرة السليمانية: 14 ألف نازح من 3 محافظات يتواجدون في كرميان

شفق نيوز/ اكدت مديرية الهجرة والمهجرين في السليمانية، يوم الاثنين، وجود 4800 اسرة نازحة من محافظات ديالى وصلاح الدين وبابل في مناطق إدارة كرميان بإقليم كوردستان، مؤكدة صعوبة عودتها لاسباب خدمية وامنية وعشائرية.

وقال مدير الهجرة سامر مشكور بديوي، لوكالة شفق نيوز، ان "إجمالي عدد افراد الأسرة النازحة من ناحية السعدية بديالى، وناحية يثرب في صلاح الدين، وناحية جرف الصخر في بابل، يبلغ 14 ألف نسمة، ما زالوا يتواجدون في مخيمات النزوح ومناطق متفرقة من إدارة كرميان ويتعذر عليهم العودة لمناطق سكناهم الاصلية".

وبين ان "اسباب عدم عودة نازحي السعدية هو تدمير منازلهم وعدم اعمارها وانعدام الخدمات، فيما يتعذر على نازحي يثرب العودة بسبب الثارات والخلافات العشائرية وانعدام فرص العمل، اما نازحي جرف الصخر فممنوعين من العودة حتى الان لاسباب عديدة".

واكد بديوي "رغبة الاسر النازحة بالعودة في حال توفر مقوماتها وانهاء مأسي النزوح التي تتركز اغلبها في سكان المخيمات الذين يعانون ظروفا معيشية صعبة وهشة".

واشار الى انه "منذ شهر كانون الثاني من العام الحالي وحتى الان سُجلت عودة كبيرة للنازحين الى مناطقهم حيث عادت 5700 اسرة الى مناطقها".

وفي عام 2020، أغلقت الحكومة العراقية في إطار خطتها، معظم المخيمات وأعادت النازحين الى مناطقهم، لكن هذه الخطوة لم تشمل النازحين المقيمين في اقليم كوردستان.

يذكر ان ادارة كرميان آوت اكثر من 30 الف نازح خلال السنوات الماضية وما زالت تحتوي على مخيمين للنازحين هما "قورة توو" و"تازة دي"، أغلبية النازحين فيهما من جرف الصخر، والسعدية، وشهربان، والرمادي.