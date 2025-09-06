هتافات "عدائية" في فراهيدي البصرة ومطالبات بكبحها (فيديو)

شفق نيوز- البصرة

استنكرت اللجنة المنظمة لفعاليات شارع الفراهيدي للثقافة والكتاب في البصرة، يوم السبت، ما وصفته بالاستفزازات المتعمدة التي تعرض لها رواد الشارع، عبر إطلاق هتافات "عدائية" ضدهم، مطالبا الحكومة المحلية بالتصدي لهذه الممارسات.

وقال رئيس اللجنة صفاء ضاحي، لوكالة شفق نيوز، إن "الجلسة التي أقيمت مساء أمس، داخل الشارع كانت مخصصة للحديث عن المولد النبوي الشريف، لكن مجموعة من المسيرين بالعقل الجمعي تعمدوا استفزاز الرواد عبر إطلاق هتافات مثل (كلا كلا بعثية) و(كلا كلا شيوعية) و(كلا كلا علمانية)، في تصرف لا يمت بصلة للثقافة ولا للحوار المدني".

وأضاف ضاحي: "نؤكد أنه لم تُقم أي فعالية أو جلسة ثقافية تتعلق بالقانون الجعفري كما أشيع، وأن ما جرى موثق بالصوت والصورة وبحضور العشرات من الشهود، كما أن الاعتداءات ومحاولات التضييق على شارع الفراهيدي مستمرة منذ تأسيسه، الأمر الذي يدفعنا إلى دعوة الحكومة المحلية لتحمل مسؤولياتها في التصدي لهذه الممارسات المنفلتة".

وأشار إلى أن "اللجنة المنظمة تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة كل من يحاول الإساءة إلى رواد الفراهيدي أو استهداف فعالياته الثقافية"، مؤكداً أن "الكلمة الفصل ستكون للقضاء العراقي العادل بعد تقديم الأدلة والشهادات".