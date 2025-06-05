هبوط أول طائرة في مطار الموصل الدولي

شفق نيوز/ أعلن محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل، يوم الخميس، عن هبوط أول طائرة تجريبية تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار الموصل الدولي، قادمة من العاصمة بغداد، في خطوة تمهد للافتتاح الرسمي للمطار المقرر في العاشر من الشهر الجاري.

وقال الدخيل الذي قدم من العاصمة بغداد على متن الطائرة، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هذا الحدث يمثل إنجازاً مهماً في إعادة ربط محافظة نينوى بالعالم، بعد أن تم تجهيز المطار وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة من قبل منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، ويشمل مدرجاً حديثاً وصالة متطورة وبرج مراقبة مجهز بأحدث التقنيات".

وأضاف أن "افتتاح المطار سيكون بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الذي من المتوقع أن تهبط طائرته في المطار، مما يعكس اهتمام الحكومة الاتحادية بإعادة إعمار البنى التحتية الحيوية في المحافظة".

يُذكر أن مطار الموصل الدولي تعرض لأضرار جسيمة خلال فترة سيطرة تنظيم داعش على المدينة، مما أدى إلى توقفه عن العمل لعدة سنوات. وبعد تحرير الموصل، بدأت جهود إعادة تأهيل المطار بدعم من الحكومة العراقية وبمساهمة من منظمات دولية، بهدف إعادة تشغيله وتعزيز الحركة الجوية في المنطقة.