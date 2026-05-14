هبوط أول طائرة تركية في بغداد بعد توقف دام شهرين

كادر الطائرة التركية التي هبطت في مطار بغداد قبل قليل

شفق نيوز– بغداد

أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم الخميس، عودة شركات الطيران التركية إلى تسيير رحلاتها باتجاه العراق بعد توقف استمر لأكثر من شهرين.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن دولاً وشركات طيران أخرى ستستأنف رحلاتها إلى العراق خلال الشهر المقبل، وفي مقدمتها سلطنة عمان.

وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بوصول طائرة تابعة للخطوط الجوية التركية (Turkish Airlines) إلى مطار بغداد الدولي، في خطوة تعكس استئناف الرحلات بين العراق وتركيا.

وكان مدير مطار بغداد الدولي حارث العبيدي قد أعلن في وقت سابق أن الخطوط الجوية التركية ستستأنف رحلاتها إلى المطار ابتداءً من 14 أيار، بعد توقف دام أكثر من شهرين إثر إغلاق المجال الجوي العراقي في شباط الماضي.

وأضاف العبيدي، لوكالة شفق نيوز، أن مطار بغداد الدولي استعاد نحو 90% من طاقته التشغيلية، مع استئناف الخطوط القطرية رحلاتها مؤخراً.