هبوط طائرة مدنية بـ"أمان" في مطار كركوك بعد ساعات من استهدافه

شفق نيوز - كركوك

أعلنت إدارة مطار كركوك الدولي، يوم الثلاثاء، هبوط طائرة مدنية بأمان على مدرج المطار، مؤكدة استمرار حركة الملاحة الجوية بشكل طبيعي ومنتظم.

وقال مسؤول إعلام مطار كركوك، هردي الصالحي، لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة هبطت بسلاسة تامة على المدرج، في تأكيد جديد على الجاهزية الكاملة لمرافق المطار وكفاءتها التشغيلية".

وأضاف الصالحي أن "الرحلات الجوية مستمرة وفق الجدول المعلن دون أي تأثير أو تأخير في حركة الطيران"، مشدداً على أن "مطار كركوك الدولي يعمل بكامل طاقته، وأن سلامة المسافرين والكوادر تأتي على رأس أولوياتنا".

وكانت إدارة مطار كركوك الدولي، أعلنت في ساعة متأخرة من مساء أمس الاثنين، سقوط 3 مقذوفات مجهولة المصدر داخل حرم المطار، ما أسفر عن إصابة شخص واحد بجروح طفيفة، دون أن تتأثر منشآت المطار أو حركة الطيران.

وقالت الإدارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "الهجوم وقع عند الساعة 11:30 مساءً، حيث سقط مقذوفان في الجانب العسكري من المطار، بينما سقط مقذوف ثالث في الجانب المدني، ما أدى إلى اندلاع حريق محدود في الحشائش القريبة من البوابة المجاورة للجانب العسكري".

وأكدت إدارة المطار أن "الحريق تمت السيطرة عليه بشكل سريع من قبل أبطال قسم الإطفاء التابع لمطار كركوك الدولي"، مشيرة إلى أن "المدرج لم يتعرض لأي ضرر، كما لم تُسجل أضرار في مرافق المطار أو مبانيه".

وأضاف البيان أن "الاستجابة كانت سريعة من قبل قيادة عمليات كركوك والقطعات العسكرية المنتشرة في محيط المطار، حيث تم اتخاذ إجراءات تأمين إضافية، ولا يوجد أي تهديد مباشر في الوقت الحالي".