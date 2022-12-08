هبوط اضطراري لطائرة بحرينية في مطار بغداد الدولي

شفق نيوز/ أعلنت وزارة النقل العراقية، يوم الخميس، عن استجابة الملاحة الجوية لنداء طيار شركة طيران الخليج GULF AIR البحرينية للهبوط الاضطراري في مطار بغداد الدولي.

وقالت الوزارة في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن مراقبي الوحدات العاملة في الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية - مركز مراقبة المنطقة ومركز مراقبة الاقتراب وبرج المراقبة ـ استجابوا اليوم الخميس لنداء طيار شركة طيران الخليج للهبوط الاضطراري بسبب اختلال الضغط داخل الطائرة .

ونقل بيان الوزارة عن مدير عام الشركة علي محسن هاشم: استجبنا وبالسرعة القصوى لنداء طيار شركة GUILF AIR للرحلة المرقمة GFA 041 بطائرة نوع ايرباص 320 والتي تحمل 97 مسافر المتوجهة من مطار المنامة الى مطار اثينا والتي تعرضت الى اختلال بالضغط داخل الطائرة، موضحا هيئنا الظروف اللازمة بهبوط الطائرة بسلام وأمان في مطار بغداد الدولي .

وأول أمس الثلاثاء، أفاد مدير مطار أربيل الدولي أحمد هوشيار لوكالة شفق نيوز، بأن طائرة بحرينية كانت متوجهة إلى باريس هبطت بشكل اضطراري داخل المطار بسبب إصابة أحد طواقمها بجلطة قلبية، موضحاً أن إدارة المطار سلمت جثة المواطن البحريني إلى الطب العدلي في أربيل بعد وفاته.