هبطت في بغداد بدل الموصل.. طائرة للمعتمرين تفتح ملف "المطار الجديد"

شفق نيوز- نينوى

أثار هبوط طائرة تقل معتمرين في مطار بغداد الدولي، يوم الخميس، بدلا من مطار الموصل، وهي وجهتها الرسمية من السعودية، استياء المعتمرين وتساؤلات عدة، حول مدى أهلية المطار.

وقالت مصادر لوكالة شفق نيوز، إن "الطائرة استأنفت رحلتها بعد اعتراضات من الركاب، وأقلعت مجددا من مطار بغداد باتجاه مطار الموصل".

وبينت أن "الرحلة كان من المقرر أن تصل مباشرة إلى مطار الموصل، إلا أنها هبطت في بغداد، حيث أُبلغ المعتمرون من قبل الجهات المعنية بعدم وجود رحلة باتجاه الموصل في ذلك الوقت، مع الإشارة إلى وجود ملاحظات حول آلية الهبوط".

وأضافت المصادر، أن "المعتمرين عبّروا عن اعتراضهم على تغيير مسار الرحلة، ما دفع شركة الطيران إلى إعادة ترتيب إجراءات الإقلاع مجدداً باتجاه مطار الموصل، بعد توقف استمر قرابة ساعة ونصف داخل مطار بغداد".

وتأتي الحادثة بعد نحو عشرة أيام من انطلاق أول رحلة للمعتمرين من مطار الموصل الدولي، والتي أقلّت 157 معتمراً، في خطوة عُدت بداية لاستئناف الرحلات الخارجية تدريجياً من المطار.