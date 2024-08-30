"هايبر ماركت" قريباً في العراق

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التجارة العراقية، يوم الجمعة، إكمال الاستعدادات لافتتاح خمس مراكز تسويقية جديدة في بغداد تعمل وفق نظام "هايبر ماركت" وتقدم أفضل الخدمات للمواطنين بأسعار مدعومة تصل إلى 20%؜ عن السوق المحلية.

وأكد المتحدث باسم الوزارة محمد حنون، أن "فكرة إنشاء مراكز التسوق خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز التنافس بين القطاع الخاص والعام وتسهم في خلق بيئة تجارية متوازنة تعمل على مكافحة ظاهرة ارتفاع الاسعار في الاسواق المحلية، فضلا عن مساهمتها في اعادة تفكير التجار والمستوردين في الأسعار، لوجود بديل مدعوم حكوميًا".

وأضاف حنون، أن "المراكز التي ستفتتح قريباً هي مركز التسوق في دباش وآخر في الرصافة، ومجمع الإمام علي في منطقة جميلة، وهي تتبع الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية والتي سبق لها العمل بهذه المراكز في خطوة للمساهمة في استقرار اسعار المواد الغذائية، وكذلك سيفتتح سوقي حي العامل والصالحية، وهما ضمن أعمال الشركة العامة للأسواق المركزية".

وأوضح أن "خطة الوزارة المستقبلية التوسع في بناء مراكز التسوق (هايبر ماركت) في جميع المحافظات العراقية، وهناك إجراءات فنية وإدارية مستمرة لبناء مراكز جديدة على نفس الطريقة التي تمت في بناء مراكز التسوق ببغداد".

وأشار حنون، إلى أن "هذه المراكز ستعمل على توفير مواد أخرى تباع بالتقسيط المريح ولشرائح مهمة في المجتمع، تشمل عائلات الرعاية الاجتماعية والموظفين وعائلات الشهداء وجميع الذين يمتلكون بطاقة (كي كارد)".