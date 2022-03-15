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هاني رمزي يسخر من زج اسمه بقصف إيران لاربيل ويوجه طلباً: أرجو التصحيح

Category: مجتـمع

Date: 2022-03-15T19:11:59+0000
هاني رمزي يسخر من زج اسمه بقصف إيران لاربيل ويوجه طلباً: أرجو التصحيح

شفق نيوز/ سخر الفنان المصري هاني رمزي، يوم الثلاثاء، من زج اسمه بالقصف الذي نفذه الحرس الثوري الايراني على مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.

واستعان رمزي بتغريدة الكاتب والناشط السياسي الكوردي شاهو القرةداغي وعلق بسخرية حول رواية ايران بقتل ضابط في الموساد بقصف مدينة اربيل ادعت قناة تلفزيونية محلية، أن اسمه "هانيرمزي".

وقال الفنان المصري هاني رمزي، في منشور له عبر حسابه الرسمي في موقع فيسبوك، إن إسم الضابط هو "الشهيد أبو العربي وليس هانيرمزي.. أرجو التصحيح".

وكان المدون العراقي رسلي المالكي قد نشر تغريدة تهكمية، قال فيها إن أحد القتلى الاسرائيليين في القصف الايراني الذي استهدف اربيل ليلة السبت الماضي، يدعى "هانيرمزي" وهو الأمر الذي انطلى على مدونين وكتاب مقربين من ايران والفصائل، اضافة الى القناة التلفزيونية التي قامت باعادة تغريدة للكاتب والمحلل السياسي" "منهل المرشدي"، والذي ادعى فيها أن اسرائيل اعلنت عن مقتل جنرال اسمه "هانيرمزي".

وتداول مدونون مقربون من الفصائل اسماء اشخاص قالوا إنهم اسرائيليين من بينها "ماتيس داتريس وجوني وجونز ورابيل"، الامر الذي اصبح مادة للسخرية في مواقع التواصل الاجتماعي العراقية.

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