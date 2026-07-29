أهالي نينوى يشيعون ضحايا القصف الأميركي السعودي (صور)

شفق نيوز- نينوى

شيع المئات من أهالي محافظة نينوى، مساء اليوم الأربعاء، ضحايا القصف الأميركي - السعودي في المحافظة.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن التشييع كان في مدخل محافظة نينوى، وبحضور قائد عمليات نينوى للحشد الشعبي.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، انطلقت وسط العاصمة العراقية بغداد، مراسم تشييع ضحايا القصف السعودي الأميركي الذي استهدف مقرات للحشد الشعبي في مناطق متفرقة من البلاد.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن مراسم التشييع انطلقت من مقر مديرية إعلام الحشد الشعبي في منطقة شارع فلسطين وسط بغداد بمشاركة واسعة من قبيل الفصائل المسلحة العراقية.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، فجر الأربعاء، أن مقاتلات أميركية وسعودية نفذت ضربات دقيقة على مواقع الأسلحة والإمدادات اللوجستية في مناطق عدة من شرقي العراق، قالت إنها تابعة لفصائل مرتبطة بإيران ومسؤولة عن تلك الهجمات.

وكانت هيئة الحشد الشعبي العراقية، قد أعلنت الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 20 من عناصرها وإصابة 32 آخرين، في حصيلة وصفتها بـ"غير النهائية" للضربات الأميركية السعودية المشتركة التي استهدفت مقرات رسمية تابعة لها في عدد من المحافظات العراقية، بينهم 4 من عناصر الحرس الثوري الإيراني، بحسب الإعلام الإيراني.