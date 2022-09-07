سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

أهالي ناحية في ديالى يتظاهرون بسبب الكهرباء ومسؤول حكومي يدعمهم

Category: مجتـمع

Date: 2022-09-07T11:55:13+0000
أهالي ناحية في ديالى يتظاهرون بسبب الكهرباء ومسؤول حكومي يدعمهم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي ناحية قره تبه، شمال شرقي ديالى، اليوم الأربعاء، احتجاجا على تردي تجهيز التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الأهلية، فيما أبدت ادارة الناحية تضامنها مع مطالب المحتجين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المتظاهرين الذين تجمعوا وسط الناحية حملوا لافتات تندد بالفساد وقلة تجهيز التيار الكهربائي، مطالبين ادارة المحافظة بالتدخل العاجل لحل مشاكل الناحية وابرزها موضوع الكهرباء ومعالجة الخلل في ارتفاع اسعار الاشتراك الشهري في المولدات.

وقال مدير الناحية وصفي مرتضى التميمي لوكالة شفق نيوز إن " أهالي ناحية قره تبه تظاهروا، اليوم، بسبب تردي التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الاهلية من 16- 19 الف دينار للأمبير الواحد وقلة ساعات التشغيل من قبل المولدات الاهلية".

وأضاف التميمي ان "قره تبه تضم 39 مولداً كهربائياً أهليا جميعها غير مجازة وغير مشمولة بحصص الكاز المدعوم ما دفع أصحابها الى تقليل ساعة التشغيل"، موضحاً أن "المولدات الاهلية في قره تبه كانت تعتمد على الكاز المتوفر في قضاء كفري بسعر لا يتجاوز الـ 120 الف دينار للبرميل الواحد فيما ارتفعت الأسعار إلى 230 الف دينار للبرميل الواحد بسبب ازمة الوقود العامة في البلاد".

وأشار مدير الناحية إلى أن "أصحاب المولدات روجوا مرارا معاملات الحصول على الاجازات من وزارة النفط دون جدوى ما حرمهم من الوقود المدعوم"، مبينا ان "الجهود الحكومية والمخاطبات المستمرة اثمرت عن موافقة وزارة النفط على ترويج معاملات الاجازات لأصحاب المولدات في قره تبه بدءا من شهر كانون الاول المقبل".

وتسببت ازمة الوقود في العراق مشاكل معيشية جسيمة لعموم المفاصل والقطاعات وابرزها المولدات الاهلية التي اضطرت الى رفع أجور الاشتراك الشهري وتقليل ساعات التشغيل اليومية.

related

موظفون في ديالى ينظمون وقفة إحتجاجية على نقلهم لإقليم كوردستان

Date: 2021-05-05 11:45:51
موظفون في ديالى ينظمون وقفة إحتجاجية على نقلهم لإقليم كوردستان

ديالى.. اعادة فتح طريق اغلقها معتصمون بعد تلقي تطمينات محلية

Date: 2020-09-06 11:48:06
ديالى.. اعادة فتح طريق اغلقها معتصمون بعد تلقي تطمينات محلية

صور .. تظاهرات لسائقي سيارات الاجرة في كركوك وأخرى للمحاضرين بديالى

Date: 2022-01-04 08:36:52
صور .. تظاهرات لسائقي سيارات الاجرة في كركوك وأخرى للمحاضرين بديالى

تظاهرة خدمية تقطع طريقا حيوياً جديداً في ديالى وأُخرى حاشدة في الناصرية

Date: 2021-07-03 06:54:54
تظاهرة خدمية تقطع طريقا حيوياً جديداً في ديالى وأُخرى حاشدة في الناصرية

مزارعو ديالى يتظاهرون احتجاجا على تأخر مستحقات تسويق الحنطة

Date: 2021-08-15 09:28:54
مزارعو ديالى يتظاهرون احتجاجا على تأخر مستحقات تسويق الحنطة

بعد إقالة مدير الكهرباء.. تظاهرات في بعقوبة تطالب بتحسين الطاقة

Date: 2022-08-10 08:39:54
بعد إقالة مدير الكهرباء.. تظاهرات في بعقوبة تطالب بتحسين الطاقة

محاضرون غاضبون من عدم تسلم رواتبهم يغلقون تربية ديالى (صور)

Date: 2021-09-08 07:14:10
محاضرون غاضبون من عدم تسلم رواتبهم يغلقون تربية ديالى (صور)

تظاهرات في ديالى احتجاجا على انعدام الماء والكهرباء

Date: 2020-07-27 07:11:45
تظاهرات في ديالى احتجاجا على انعدام الماء والكهرباء