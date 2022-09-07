أهالي ناحية في ديالى يتظاهرون بسبب الكهرباء ومسؤول حكومي يدعمهم

شفق نيوز/ تظاهر العشرات من أهالي ناحية قره تبه، شمال شرقي ديالى، اليوم الأربعاء، احتجاجا على تردي تجهيز التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الأهلية، فيما أبدت ادارة الناحية تضامنها مع مطالب المحتجين.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز إن المتظاهرين الذين تجمعوا وسط الناحية حملوا لافتات تندد بالفساد وقلة تجهيز التيار الكهربائي، مطالبين ادارة المحافظة بالتدخل العاجل لحل مشاكل الناحية وابرزها موضوع الكهرباء ومعالجة الخلل في ارتفاع اسعار الاشتراك الشهري في المولدات.

وقال مدير الناحية وصفي مرتضى التميمي لوكالة شفق نيوز إن " أهالي ناحية قره تبه تظاهروا، اليوم، بسبب تردي التيار الكهربائي وارتفاع أسعار الاشتراك بالمولدات الاهلية من 16- 19 الف دينار للأمبير الواحد وقلة ساعات التشغيل من قبل المولدات الاهلية".

وأضاف التميمي ان "قره تبه تضم 39 مولداً كهربائياً أهليا جميعها غير مجازة وغير مشمولة بحصص الكاز المدعوم ما دفع أصحابها الى تقليل ساعة التشغيل"، موضحاً أن "المولدات الاهلية في قره تبه كانت تعتمد على الكاز المتوفر في قضاء كفري بسعر لا يتجاوز الـ 120 الف دينار للبرميل الواحد فيما ارتفعت الأسعار إلى 230 الف دينار للبرميل الواحد بسبب ازمة الوقود العامة في البلاد".

وأشار مدير الناحية إلى أن "أصحاب المولدات روجوا مرارا معاملات الحصول على الاجازات من وزارة النفط دون جدوى ما حرمهم من الوقود المدعوم"، مبينا ان "الجهود الحكومية والمخاطبات المستمرة اثمرت عن موافقة وزارة النفط على ترويج معاملات الاجازات لأصحاب المولدات في قره تبه بدءا من شهر كانون الاول المقبل".

وتسببت ازمة الوقود في العراق مشاكل معيشية جسيمة لعموم المفاصل والقطاعات وابرزها المولدات الاهلية التي اضطرت الى رفع أجور الاشتراك الشهري وتقليل ساعات التشغيل اليومية.