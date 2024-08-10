أهالي "سيد دخيل" يقطعون الكهرباء عن منزل محافظ ذي قار احتجاجاً على شح المياه

شفق نيوز/ افاد مصدر امني بمحافظة ذي قار، اليوم السبت، بأن العشرات تظاهروا في قضاء سيد دخيل ضد شح المياه في القضاء الواقع شرقي مركز المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز ، إن "العشرات من اهالي قرية آل حسن بقضاء سيد دخيل شرقي الناصرية، نظموا تظاهرة غاضبة بسبب شح المياه الذي أصاب قريتهم في الآونة الاخيرة".

واضاف المصدر، ان "المحتجين أقدموا على قطع التيار الكهربائي المغذي لمنزل المحافظ، مرتضى الابراهيمي، وقريته في القضاء من خلال تطويق محطة الكهرباء في سيد دخيل".

وتابع المصدر، أن "رئيس مجلس محافظة ذي قار، عبدالباقي العمري، قام بتهدئة الامر من خلال تدخله واعادة الوضع إلى طبيعته وحل قضية إطفاء التيار الكهربائي عن قرية المحافظ ومنزله، وأصدر توجيه فوري بحل مشكلة الماء في القرية من خلال فتح أنبوب مؤقت لحين وضع الحلول الرسمية من الجهات العليا".