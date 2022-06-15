أهالي سنوني يشتبكون بالأيدي مع آسايش الإيزديخانة (فيديو) .. برلمانية: طفح الكيل في سنجار

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني مسؤول، يوم الأربعاء، بأن سكان ناحية سنوني بقضاء سنجار أقدم على الاشتباكات بالأيدي مع عناصر آسايش الإيزديخانة بسبب القصف التركي الذي طال مقرا لتلك القوات الموالية لحزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، بأن اشتباكات بالأيدي اندلعت بين أهالي ناحية سنوني و عناصر الإيزديخانة أمام مقار تابعة لتلك القوات".

واضاف المصدر ان الاهالي طالبوا عناصر الآسايش بالخروج من مركز الناحية، مردفا بالقول إن المحتجين قاموا ايضا بإحراق الصور واللافتات التي تعود لهذه القوة في شوارع الرئيسية لناحية سنوني.

وكان مصدر أمني قد أفاد في وقت سابق من اليوم، بمقتل شخص وإصابة أربعة آخرين، في حصيلة جديدة لقصف طائرات مسيرة يُعتقد أنها تركية، استهدفت مقاراً ومنازل في ناحية سنوني في قضاء سنجار.

يشار إلى أن قضاء سنجار سبق أن تعرضت إلى عمليات قصف جوي تركي متكرر، حيث تقول أنقرة إن مسلحي حزب "العمال الكوردستاني" يتخذون من المدينة معقلاً.

بدورها حملت عضو مجلس النواب العراقي عن الطائفة الإيزيدية فيان دخيل حزب العمال الكوردستاني مسؤولية قصف ناحية سنوني، فيما دعت إلى مغادرة هذا الحزب قضاء سنجار، شددت على ضرورة تطبيق الاتفاقية المبرمة بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لتطبيع الأوضاع في القضاء المتنازع عليه.

وقالت دخيل في بيان "مرة اخرى تتعرض سنجار الى قصف وضربات جوية تركية بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكوردستاني PKK واصراره على البقاء بالرغم من الدعوات المحلية والاقليمية والدولية التي تؤكد على ضرورة احترام اوجاع اهالي سنجار والعمل على اعادتهم من حياة النزوح المؤلمة بعد النكبة التي اصابتهم بسبب غزوة داعش الارهابية العام 2014".

وأضافت ان القصف التركي تسبب ويتسبب في خسائر بشرية ومادية بين المدنيين العزل، وفي الوقت الذي ندعو الى ضرورة احترام السيادة العراقية، فاننا نرفض بشدة بقاء حزب العمال الكوردستاني في سنجار".

كما ناشدت دخيل "المجتمع الدولي بالتدخل والضغط سواء على بغداد او على حزب العمال الكوردستاني من اجل ترك اهل سنجار وشأنهم، لان الكيل قد طفح، وليس في باستطاعتهم تحمل المزيد من التوترات اليومية والقصف والتهجير والخراب فضلا عن الخسائر البشرية والمادية ناهيكم عن الرعب الذي يصيب الأهالي".

وأشارت إلى ان حزب العمال الذي بات بمثابة خنجر في خاصرة اهالي سنجار يمنعهم من العودة واعادة اعمار مناطقهم وممارسة حياتهم بشكل طبيعي.

وجددت دخيل الى الحكومة الاتحادية للعمل بجدية على تنفيذ اتفاقية سنجار الموقعة مع حكومة اقليم كوردستان برعاية دولية، لانها السبيل الوحيد لاعادة الامن والاستقرار واعادة النازحين السنجاريين لمناطقهم بشكل آمن.

وتوصلت بغداد وأربيل في (9 تشرين الأول الماضي)، إلى اتفاق لتطبيع الأوضاع في سنجار ينص على إدارة القضاء من النواحي الإدارية والأمنية والخدمية بشكل مشترك.

وكان تنظيم "داعش" قد اجتاح قضاء سنجار عام 2014 وارتكب مجزرة بحق سكانها، قبل أن تستعيده قوات البيشمركة في العام التالي.

إلا أن الجيش العراقي مسنوداً بالحشد الشعبي اجتاح المنطقة جراء التوتر بين الإقليم والحكومة الاتحادية على خلفية استفتاء الاستقلال عام 2017.

وقامت السلطات العراقية بتنصيب مسؤولين جدد في القضاء مكان المسؤولين المنتخبين الذين انسحبوا من المنطقة إلى محافظة دهوك عند تقدم القوات العراقية.

وتوجد حالياً إدارتان محليتان لسنجار، إحداها تم تعيينها من سلطات الحكومة الاتحادية، والثانية هي الحكومة المنتخبة والتي تقوم بتسيير أعمالها من محافظة دهوك.

كما شكل حزب العمال الكوردستاني المناهض لأنقرة فصيلاً موالياً له هناك باسم "وحدات حماية سنجار" ويتلقى رواتب من الحكومة العراقية كفصيل تحت مظلة الحشد الشعبي.